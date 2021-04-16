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За 3 месяца в стране 1,1 тыс. раз пожаловались на русский язык

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За 3 месяца в стране 1,1 тыс. раз пожаловались на русский язык

За три месяца действия ст.30 закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» к уполномоченному по защите государственного языка (языковому омбудсмену) Тарасу Креминю поступило 1 тыс. 129 сообщений о нарушении языкового законодательства в различных сферах общественной жизни.

Как сообщает пресс-служба языкового омбудсмена, о нарушении прав на получение информации и услуг на украинском языке больше всего граждан обратилось из Киева (327) и Киевской области (120), из Львовской области — 108, из Харьковской — 99, Одесской — 49, Днепропетровской — 41, Черниговской — 35, Запорожской — 23, Полтавской — 21, Донецкой — 17, Луганской — 14, Винницкой — 13, Ивано-Франковской — 12, Николаевской и Черновицкой — по 11, Черкасской, Херсонской и Волынской — по восемь обращений.

Наименьшее количество обращений поступило из Житомирской области — две, из Ровенской — пять, из Сумской — шесть, по семь обращений прислали жители Хмельницкой, Тернопольской, Кировоградской, Закарпатской областей.

Наиболее массовыми являются сообщения об отсутствии украинской версии сайтов интернет-магазинов и веб-сайтов о предоставлении услуг на государственном языке — всего 446.

«С целью устранения нарушений нами проведена огромная работа. Как этого требует закон, каждому из владельцев вебсайтов направлены письма с требованиями устранить нарушения. Стоит отметить, что подавляющее большинство владельцев интернет-магазинов добросовестно подходит к устранению нарушений и в 30-дневный срок информируют нас о переходе интернет-ресурсов на государственном языке. Убежден, что в дальнейшем количество обращений о нарушениях в этой сфере будет уменьшаться», — говорится в сообщении офиса уполномоченного.

О нарушении своих прав на получение информации и услуг на государственном языке в маленьких магазинчиках и известных торговых сетях, а также в аптеках, салонах красоты, спортивных залах, ресторанах и кафе пожаловались 249 граждан из разных регионов Украины.

Стабильно высокой остается количество обращений граждан о нарушении языкового законодательства должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в Одесской, Харьковской, Николаевской, Черкасской, Киевской, Запорожской областях.

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Согласно сообщению, по результатам рассмотрения обращений, в которых граждане заявили о грубом нарушении их прав на получение услуг на государственном языке, уполномоченным принято решение об осуществлении мер государственного контроля над применением государственного языка. «Согласно ст.56 закона Украины „Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“ в первом квартале этого года уже начато 35 мероприятий государственного контроля, тогда как в прошлом году таких мероприятий было осуществлено 22», — говорится в сообщении.

языковой закон, языковой омбудсмен
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