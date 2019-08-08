Парубий на завтра собирает подготовительную группу новой Рады

Глава Верховной Рады Андрей Парубий созывает первое заседание подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов на 9 августа.

Спикер приглашает новых избранников на 14:00 пятницы в конференц-зал на Грушевского, 5, сообщила руководитель пресс-службы парламента Ирина Кармелюк в Facebook.

Согласно регламенту, в подготовительную депутатскую группу делегированы представители от партий, преодолевших 5%-й барьер, а именно: от «Слуги народа» — 17, от «Оппозиционного платформы — За жизнь» — 3, от «Батькивщины» — 2, от «Европейской солидарности» — 2, от «Голоса» — 1 человек.

Народные депутаты, которые зарегистрировались кандидатами в одномандатных округах путем самовыдвижения, могут также делегировать в состав подготовительной депутатской группы по одному представителю от 15-ти народных депутатов путем подачи письменного предложения с соответствующими подписями.

Ранее представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что первое заседание Верховной Рады 9 созыва состоится 3 сентября.