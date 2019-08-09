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По логике НАБУ в давлении на НКРЭКУ можно обвинить менеджера любой компании, которой регулятор повышал тариф, - Паращий

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По логике НАБУ в давлении на НКРЭКУ можно обвинить менеджера любой компании, которой регулятор повышал тариф, - Паращий

Действия НАБУ по делу «Роттердам+» непрофессиональные. Руководствуясь их логикой, можно обвинить в давлении на НКРЭКУ менеджера любой компании, которой регулятор повышал тариф. Об этом написал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий на своей странице в Facebook.

«При всем уважении к нашим антикоррупционным органам, хочу заметить, что работу по Роттердам+ они сделали некачественно. НАБУ утверждает, что два менеджера ДТЭК среднего звена давили на НКРЭ, чтобы те повысили тариф, и НКРЭ в конце поддалось этому давления. Ну что за бред? Ну, я могу поверить, что какие-то менеджеры дали взятку кому-то в НКРЭ, или что Ахметов сговорился с Порошенко и тот нажал на НКРЭ. Но что менеджеры нажали на НКРЭ, и те повелись на давление — ну не верю. С таким же успехом можно обвинить в давлении на НКРЭ любого менеджера любой подотчетной НКРЭ компании, добившейся повышения любого тарифа для своей компании на любом из многочисленных заседаний комиссии», — написал Паращий.

Он также считает непонятной сумму убытков, которую якобы понесло государство в результате введения формулы «Роттердам+», как заявили в НАБУ.

«Откуда взялась цифра убытков 18,87 млрд грн — не совсем понятно. С презентации можно сделать вывод, что это стоимость «плюса» в формуле «Роттердам+». По-моему, многовато как для плюса, но возможности проверить пока не имею (только предполагаю возможность ошибки в расчетах). Единственное, что бросается в глаза — это то, что сумма является равной 15.0% доходов ТЭС за период анализа. Называть цифру 18.87 млрд убытками для государства, как указано в презентации НАБУ — это уже слишком, как минимум по двум причинам. Во-первых, из этой суммы государство получило НДС. Во-вторых, часть тех денег заработала государственная «Центрэнерго», — отметил Паращий.

Напомним, 8 августа детективы Национального антикоррупционного бюро задержали директора ГП «Оператор рынка», бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова и сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу «Роттердам+».

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3 марта 2016 Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) принял постановление № 289, в которой утвердила новую методологию расчета оптовой рыночной цены электроэнергии. Согласно данной методологии, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы «Роттердам+» прекратилось.

Роттердам плюс
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