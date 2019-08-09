Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину, передает Интерфакс-Украина.
Комментируя звонок президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину после гибели четырех военных на Донбассе 6 августа Тейлор повторил, что это был смелый шаг.
«Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же», — отметил он.
Дипломат добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.
«Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях», — пояснил Тейлор.
Посол также не поддержал идею о выходе Украины из Минских переговоров после такого нарушения режима прекращения огня.
«Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах», — подчеркнул он.
При этом дипломат рассказал, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.
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