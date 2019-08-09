Войти
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
дружба народов
Зеленский может встретится с Трампом в Варшаве или Нью-Йорке
Супрун расписала, откуда берется лишний вес
медицина
Супрун расписала, откуда берется лишний вес

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin

555
Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок Javelin

Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для нужд украинского войска, сообщил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

«Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия», — сказал дипломат журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину, передает Интерфакс-Украина.

Комментируя звонок президента Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину после гибели четырех военных на Донбассе 6 августа Тейлор повторил, что это был смелый шаг.

«Этот шаг продемонстрировал моральное преимущество Украины в этой войне. Украина пытается прекратить войну. Мы хотим, чтобы Россия поступала так же», — отметил он.

Дипломат добавил, что если бы украинская сторона открыла ответный огонь, то, скорее всего, погибли бы гражданские, а не боевики.

«Думаю, Украина продемонстрировала, что хочет завершить войну на своих условиях», — пояснил Тейлор.

Читайте также: ДНР хочет обменять пленных по формуле «102 на 50»

Посол также не поддержал идею о выходе Украины из Минских переговоров после такого нарушения режима прекращения огня.

«Украина, Минская группа, США хотят найти путь, как разрешить войну на выгодных для Украины условиях. Чтобы сделать это необходимо продолжать переговоры и в Минске, и в других местах», — подчеркнул он.

При этом дипломат рассказал, что специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков обсуждают время и наличие возможности для встречи.

Javelin, Уильям Тейлор
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 9 августа 2019
Четверг, 8 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виталий Кулик
Виталий Кулик
директор Центра исследований проблем гражданского общества

Зависимость от российских минеральных удобрений – это тоже «газовая игла»

15 мая 2019 года Кабинет Министров Украины расширил список товаров, подлежащих полному запрету на ввоз из России в Украину. В перечень попали и минеральные удобрения из РФ. Что важно – попали не только азотные удобрения, которые в Украине традиционно производят государственный «Одесский припортовый завод», предприятия группы OstChem Дмитрия Фирташа и ДнепрАзот Игоря Коломойского, но и так называемые комплексные (сложные), которые производят государственный «Сумыхимпром» и находящийся в частных руках Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Почему Минфин обвиняет Нацбанк и кто прав

На прошлой неделе на фоне рекордного за последние три года укрепления курса гривны, министр финансов раскритиковала политику НБУ. По ее мнению, Нацбанк прилагал недостаточно усилий для сдерживания укрепления нацвалюты. Глава Минфина также призвала Нацбанк увеличить объемы покупки валюты на межбанковском рынке, чтобы сдерживать укрепление курса гривны. Обоснованной ли является критика главы Минфина, или же Национальный банк все делает правильно? Попробуем разобраться.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Не так страшен кризис как его рисуют

Когда-то этот период в украинской истории назовут «утраченным тридцатилетием». Временем, когда страна со средним доходом и огромными перспективами, оказалась в числе задних. Когда страна с сильным научным потенциалом, высокообразованным населением, мощными недоступными для других технологогиями (Япония не смогла запустить своё авиастроение, хотя пыталась), оказалась неспособной их использовать и превратилась сырьевой придаток.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016