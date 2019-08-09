Украинский курсант стал лучшим иностранным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании

Украинец Артем Бараненко получил особую награду — Саблю лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандхерсте в этом году. Об этом сообщило посольство Великобритании в Украине в Фейсбук.

Там отмечается, что ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицера, которые представляли вооруженные силы 22-х разных стран — от Афганистана, Албании и Азербайджана до Украины и США.

Артем — кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандхерсте (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился высокой награды.

На нынешней выпускной церемонии также присутствовали родители Артема.

Награду украинцу вручал генерал-майор Пол Ненсон, командующий Королевской академией сухопутных войск Великобритании в Сандхерсте и кавалер Ордена Британской Империи.