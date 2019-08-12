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НАБУ разберется с неконкурентными закупками «Киевгорсвета» и «Информатики»

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НАБУ разберется с неконкурентными закупками «Киевгорсвета» и «Информатики»

Представители рынка освещения хотят добиться справедливости в проведении тендеров на закупки товаров и услуг по обеспечению городского освещения. Как стало известно изданию, ряд участников рынка написали заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой расследовать возможные злоупотребления со стороны коммунального предприятия «Киевгорсвет» при проведении тендеров на закупку ламп освещения. Также с ситуаций вокруг закупок осветительного оборудования городскими предприятиями заинтересовались депутаты городского совета.

За последние два года город обновил уличное освещение и заменил старые лампы на новые ЛЭД-светильники. Согласно данным участников рынка, суммарно «Киевгорсвет» заменил на улицах Киева с 2017 года примерно 20 тысяч светильников. При этом они утверждают, что условия, которые выставило коммунальное предприятие, были заведомо выписаны под одного участника. В частности, это был не единый большой заказ на закупку светильников, в котором могли бы участвовать все представители, как украинских, так и международных компаний, с опытом выполнения таких заказов по всему миру. Проводили закупки работ по дробному принципу, когда вместо большого объёма заказ выставляли на замену небольшого количества светильников определенной мощности. Кроме того, в тендере часто было указано, какие именно параметры должны быть у светильника, и под эти критерии подходило оборудование только одного производителя.

Тендеры, которые проводил «Киевгорсвет», выигрывали, преимущественно, монтажные компании, которые закупали оборудование у одного производителя — ООО «Интелтек Украина» (ITW Systems). Как считают участники рынка, кроме того, что замена старых ламп на новые ЛЭД-светильники осуществлялась в основном посредством дефектных актов, когда надо было заменить ряд светильников на новые, так еще и в некоторых случаях монтажникам намекали — если они хотят предложить продукцию не ООО «Интелтек Украина», даже не стоит участвовать.

В заявлении в НАБУ говорится, что все попытки потенциальных подрядчиков выиграть тендер на работы заканчиваются поражением или отменой тендера. По мнению заявителей, это говорит о давлении и намерении отдать тендер одному и тому же победителю. Представители рынка просят изучить ситуацию на предмет сговора и дать возможность играть по открытым и честным правилам, предоставляя и другим компаниям возможность принять участие в тендере.

При этом постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции также обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины касательно проверки возможных незаконных действий в проведении закупки товаров и услуг на освещение некоторых районов города Киева. Недоверие Комиссия выразила КП «Информатика», которое подчиняется КГГА и отвечает за сеть камер «Безопасный город».

В обращении отмечено, что в избрании переговорной процедуры, при осуществлении закупки «Хидден Енерджи.Юей» на сумму почти 3 миллиона гривен, отсутствует конкуренция. В результате договор о закупке может быть заключен только с одним поставщиком.

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Кроме того, ситуацию начали расследовать коллективное заявление 6 компаний в Антимонопольном комитете Участники рынка ожидают, что и мэр Киева Виталий Кличко отреагирует на ситуацию. Напомним, что не так давно Кличко уволил нескольких руководителей, к которым возникли вопросы после проверок, которые проводил Департамент внутреннего финансового контроля и аудита. Как рассказал градоначальник, проверили более 100 структурных подразделений и коммунальных предприятий столицы и выявили нарушений на общую сумму почти полтора миллиарда гривен. Кроме финансовых нарушений, обнаружили и факты неэффективности управленческих решений или халатного отношения руководителей к своим профессиональным обязанностям. Нарушения зафиксировали и относительно коммунальных предприятий «Киевгорсвет» и «Информатика».

Виталий Кличко, НАБУ, Киевгорсвет
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