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Кличко просит НАБУ проверить информацию о предложении за него взятки в $20 млн

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Кличко просит НАБУ проверить информацию о предложении за него взятки в $20 млн

Мэр Киева и глава городской государственной администрации Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыть уголовное производство по заявлению руководителя Офиса президента Андрея Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки.

«30 июля 2019 на пресс-конференции господин Богдан заявил представителям СМИ, что ему в разговоре предлагали взятку в 20 миллионов долларов. И, якобы, этот разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные „переговоры“! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений», — написал Кличко в Facebook в четверг.

Кличко отметил, что если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением, а также выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду.

«После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации», — написал мэр Киева.

Кличко надеется, что Богдан будет содействовать расследованию. «Если, конечно, руководитель Офиса президента Украины сказал журналистам правду», — добавил он.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

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В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице «двоевластия» является антиконституционным.

В свою очередь на пресс-конференции Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

Виталий Кличко, НАБУ, Андрей Богдан
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