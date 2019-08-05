НАБУ расследует сообщение о предложении за Кличко взятки в $20 млн

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) информируют, что детективы Бюро начали расследование по фактам, изложенным в заявлении мэра Киева Виталия Кличко относительно возможного совершения уголовного коррупционного правонарушения.

«Предварительная правовая квалификация ч.1 ст.369 УК Украины («Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу»), — сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник днем.

При этом в Бюро обращают внимание, что факт внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований никоим образом не свидетельствует о том, что со стороны того или иного лица действительно имели место неправомерные действия.

«С целью установления объективных фактов и сбора доказательств и осуществляется досудебное расследование. В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда», — подчеркнули в НАБУ.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА). В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству и добавил, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации.

30 июня на пресс-конференции, посвященной вопросу увольнения Кличко с должности главы КГГА, руководитель Офиса президента Андрей Богдан среди прочего заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

1 августа Кличко заявил, что обратился в НАБУ касательно открытия уголовного производства по заявлению Богдана о предложении ему некоторыми лицами взятки в $20 млн. «И, якобы, этот разговор был осуществлен в интересах Киевского городского головы, то есть в моих интересах. Я не уполномочивал ни одно лицо на подобные „переговоры“! А такие высказывания господина Богдана, который является руководителем Офиса президента Украины, подлежат проверке в рамках досудебного расследования, поскольку могут свидетельствовать о совершении уголовных преступлений», — написал Кличко в Facebook.

Он отметил, что если кто-то к кому-то обращался, нужно установить кто, от чьего имени и с каким предложением, а также выяснить, получило ли должностное лицо неправомерную выгоду. «После этого следователи должны или объявить подозрения установленным лицам, или я буду требовать от господина Богдана извинений за распространение неправдивой информации», — написал мэр Киева.