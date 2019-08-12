Копатели янтаря повредили более 7 тысяч гектаров в трех областях

Копатели янтаря повредили в трех регионах более 7 тыс. гектаров земель — свыше 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения. Об этом во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившей с участием президента Владимира Зеленского, сказал глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщает Укринформ.

«... Я уже не говорю о катастрофических экологических последствиях, вызванных варварским методом открытой добычи янтаря. Только по приблизительным подсчетам в трех регионах копателями повреждено более 6200 га земель лесного фонда и свыше 1000 га земель сельскохозяйственного назначения », - сообщил Князев.

Он отметил, что при таких условиях «фактическое отсутствие механизма проведения природоохранных и восстановительных работ может привести к необходимости признания северной части Украины зоной чрезвычайной экологической катастрофы».

Князев подчеркнул, что добыча янтаря опасна и для самих копателей. В качестве примера он привел ситуацию в Олевске (Житомирская область), когда во время перестрелки и применения боевой гранаты между двумя группами «старателей» с привлечением всего спектра криминальной структуры местных ячеек бандформирований в результате восемь человек получили ранения, а двое из них в дальнейшем скончались.

Он также сообщил, что в 2016 году полиция начала 56 производств по фактам незаконной добычи янтаря, «в 2017 году задокументировано 112 незаконных попыток таких».

В 2018 году, по словам главы НПУ, по фактам незаконной добычи янтаря полицией начато 65 уголовных производств.