ГБР проводит обыски на запорожской таможне и в двух аэропортах

Госбюро расследований совместно с ГУВБ Государственной фискальной службы и Генпрокуратурой проводит санкционированные обыски на таможенных постах аэропортов «Киев» (Жуляны) и «Запорожье», а также на запорожской таможне.
Об этом сообщила в Facebook первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
Отмечается, что обыски и следственные действия проводятся в рамках уголовного производства — проверяют должностных лиц Киевской городской таможни ГФС, которые, возможно, злоупотребляли своим служебным положением.
«По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины.
Сейчас проводим досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины. Устанавливаем обстоятельства совершения уголовного преступления», — написала Варченко.
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