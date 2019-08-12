General Motors и Volkswagen решили выпускать электромобили вместо гибридов

Корпорации General Motors и Volkswagen намерены отказаться от выпуска машин с гибридными двигателями и перейти на выпуск электромобилей. Как сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, компании «рассматривают машины с гибридными двигателями, в которых бензиновый мотор использовался вместе с электромотором, лишь как промежуточное решение для того, чтобы соблюдать жесткие экологические стандарты».
В предстоящие четыре года, отметила газета, General Motors планирует начать выпуск 20 типов электромобилей, в том числе моделей Chevrolet и Cadillac. Volkswagen, по данным газеты, инвестирует крупные средства в начало производства в США в будущем году компактного электромобиля-внедорожника, а в 2022 году — микроавтобуса.
Ссылаясь на данные исследовательской службы LMC Automotive, газета отметила, что в прошлом году доля машин с гибридными двигателями, проданными в США, составила 3%, а доля электромобилей на рынке составила около 1%.
В целом, отметила газета The Wall Street Journal со ссылкой на оценки аналитической службы AlixPartners, в период до 2023 года автомобилестроительные компании во всем мире израсходуют около $225 млрд на разработку примерно 200 типов электромобилей. При этом газета подчеркивает, что «существуют различные оценки по поводу того, когда именно электромобили станут основным транспортным средством».
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