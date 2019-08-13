Правящая партия Польши пойдет на парламентские выборы самостоятельно

Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) участвует в парламентских выборах самостоятельно, а ее конкуренты из оппозиции создали коалицию, следует из информации Государственной избирательной комиссии страны.

Парламентские выборы пройдут в Польше 13 октября. Польским избирателям предстоит избрать 460 членов сената (нижняя палата парламента) и 100 депутатов сейма (верхняя палата).

«Государственная избирательная комиссия зарегистрировала шесть избирательных комитетов. Среди них комитеты „Право и Справедливость“ и „Гражданская коалиция“ (коалиция оппозиционных сил, костяк которого составляет партия „Гражданская платформа“ — ред.)», — говорится в сообщении.

Таким образом, правящая партия «Право и справедливость» под руководством Ярослава Качиньского пойдет на выборы самостоятельно. Как сообщалось ранее, PiS вела переговоры о коалиции с движением «Kukiz — 15» под руководством рок-музыканта Павла Кукиза. Однако недавно Кукиз объявил, что стартует на выборах совместно с Польской крестьянской партией.

Оппозиция же идет на выборы в составе «Гражданской коалиции», в которую вошли, в том числе оппозиционные партии «Гражданская платформа» и «Новочесная».

Пока не зарегистрирован избирательные комитет «Левые», объединяющий политические силы левого толка. Избирком потребовал от них устранить недостатки в документах, поданных на регистрацию.

Последние социологические опросы говорят о том, что PiS может выиграть выборы самостоятельно. Социологи отдают партии Качиньского более 40% голосов избирателей, а их ближайшим конкурентам из «Гражданской коалиции» — менее 30%.