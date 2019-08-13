Зеленский уволил Безсмертного с должности представителя Украины в политической подгруппе ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский освободил Романа Безсмертного от исполнения обязанностей представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке страны.

Соответствующий указ № 596/2019 от 13 августа опубликован на официальном сайте главы государства.

8 августа газета «Коммерсантъ» опубликовала статью под названием «Взрыводонбассная ситуация», в которой цитировала Бессмертного в беседе с корреспондентом издания. В частности, он заявил о необходимости прекращения Киевом работы в Минске до встречи лидеров «нормандской четверки».

Следующее заседание контактной группы запланировано в Минске на 21 августа, кто будет представлять Украину в политической подгруппе, пока неизвестно.