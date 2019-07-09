Зеленский нашел работу Безсмертному

Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил Романа Безсмертного представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) вместо Александра Моцика.
«Для частичного изменения статьи 1 указа президента Украины от 19 июня 2019 года № 414 „Вопросы обеспечения представительства Украины в Трехсторонней контактной группе“ уполномочить Безсмертного Романа Петровича представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы, освободив от исполнения этих обязанностей А.Моцика», — говорится в указе президента от 9 июля.
Как сообщалось, Зеленский своим указом от 19 июня переназначил троих уполномоченных представителей Украины в рабочих подгруппах ТКГ по мирному урегулированию ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. В частности, Александр Моцик был уполномочен представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
В 2015 году Роман Безсмертный был назначен представителем Украины в политической подгруппе ТКГ. В апреле 2016 года вышел из Минского процесса.
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