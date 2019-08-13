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Зеленский как и обещал полностью вышел из бизнеса

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Зеленский как и обещал полностью вышел из бизнеса

Президент Владимир Зеленский ушел из бизнеса и передал доли в своих компаниях трем соратникам и партнерам — братьям Сергею и Борису Шефирам и Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает Liga.net из ссылкой на данные Единого госреестра.

Отмечается, что первому помощнику Зеленского-президента и давнему партнеру Зеленского-бизнесмена Сергей Шефиру досталось больше всех: Зеленский передал ему свою долю в 8 компаниях.

Его старшему брату, шеф-редактору и автору «Студии Квартал 95» Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Ранее Сергей Шефир в интервью The Бабель рассказал, что смена собственников — номинальная. По его словам, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Зеленскому по истечению пятилетнего президентского срока.

Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице — общественной организации Молодежный центр «Лига смеха».

Напоним, что Владимир и Елена Зеленские вышли из числа владельцев «Студии Квартал 95» (производство шоу-проектов и развлекательных программ) в конце апреля, их доля перешла к Сергею Шефиру, который теперь является единственным владельцем компании. Директором компании является брат Сергея Борис.

«Долю в „Студии Квартал 95“ (организация строительства) — третьей компании с похожим названием и необычной для „кварталовцев“ сферой деятельности — Зеленский в конце марта передал Сергею Шефиру. Кроме него и брата Бориса, среди совладельцев — бизнесмены Андрей Харламов и Юрий Маховский», — говорится в статье.

Пакет акций Зеленского в компании «Квартал ТВ» (развлекательный телеканал, входит в медиахолдинг 1+1 media) перешел Сергей Шефиру, теперь у него 25%. Директром канала стал его старший брат Борис.

Среди совладельцев — Борис Шефир (12,5%), Тимур Миндич (16,67%), гендиректор 1+1 media и нардеп Александр Ткаченко (16,67%), режиссер Андрей Яковлев (12,5%) и исполнительный и финансовый директор 1+1 media Ярослав Пахольчук (16,66%).

Пакет акций Зеленского в компании Animation Studio (производство полнометражных мультфильмов) разделили братья Шефиры, на двоих у них теперь 45%.

Среди бенефициаров также режиссеры и продюсеры Дмитрий Малков (10%) и Андрей Яковлев (22,5%).

Доля Зеленского в компании «Квартал-Концерт» (организация концертов и гастрольных туров) в конце марта перешла Сергею Шефиру. Среди совладельцев также Борис Шефир, Андрей Яковлев и избранный нардепом от «Слуги народа» Максим Ткаченко (на президентских выборах 2019 года возглавлял команду Зеленского в Луганской области).

Кинокомпания «Киноквартал» в мае полностью перешла к Сергею Шефиру, он владеет 100% акций.

Доля Зеленского в ресторане «Фиш-Хаус» также перешла Сергею Шефиру. Среди других владельцев — актер и автор студии «95 квартал» Александр Пикалов (15%), Светлана Беляева (20%), Наталья Лазутина (20%), Борис Шефир (15%).

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В списке владельцев кинокомпании «Гауди Студио» (выпуск телевизионных шоу) Зеленского полностью заменил Сергей Шефир. В августе совладельцем также стал партнер Шефиров по компании «Инвест анима» Евгений Ярмилко (1%). Половина бизнеса принадлежит режиссеру Алану Бадоеву (50%), в списке владельцев также Андрей Яковлев (12%) и Борис Шефир (11%).

Доля Зеленского в компании «Инвест анима» (звуко-видео записывающая компания) также перешла Сергею Шефиру. Среди других бенефициаров — Борис Шефир (12,5%) и Андрей Яковлев (12,5%). 50% — в компании по управлению активами «Актив-Инвест». Среди ее конечных владельцев — бизнесмен Евгений Пилипенко.

Владимир Зеленский, Сергей Шефир
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