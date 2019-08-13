Украина объявила персоной нон грата российского дипломата

Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).

«За деятельность, несовместимую со статусом кoнсульского должностного лица, МИД Украины объявил дипломата-шпиона персоной нон грата. Он уже покинул территорию Украины», — отметили в ведомстве.

Как утверждает спецслужба, российский дипломат завербовал военного пенсионера, который собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях Вооруженных сил Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

Посольство РФ в Украине отказалось комментировать СМИ сообщение СБУ, отметив, что это события не последних дней.