Рост промпроизводства в Китае замедлился до минимума за 17 лет

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года были минимальными за 17 лет, повышение розничных продаж замедлилось, не оправдав ожиданий трейдеров, сообщает Интрефакс.
Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.
За период с января по июль 2019 года промпроизводство увеличилось на 5,8% (в январе-июне рост составил 6%).
Объем производства в горнодобывающей промышленности Китая в июле вырос на 6,6% в годовом выражении, в обрабатывающей промышленности — на 4,5%, выработка электроэнергии — на 6,9%.
Производство сельхозтоваров повысилось на 1,5%, продуктов питания — на 7,3%, текстильной продукции — на 1,2%, химического сырья — на 3,8%, фармпрепаратов — на 7,4%, промышленного оборудования — на 7,6%. Тем временем, выпуск автомобилей сократился на 4,4%.
Розничные продажи в Китае в июле увеличились на 7,6% относительно того же месяца годом ранее при ожидавшемся трейдерами повышении на 8,6%. Рост за период с января по июль составил 8,3%.
Розничные продажи потребительских товаров в прошлом месяце подскочили на 7,4%, продуктов питания — на 9,9%, напитков — на 9,7%, одежды — на 2,9%, косметики — на 9,4%. Продажи автомобилей сократились на 2,6%, бензина — на 1,1%.
Инвестиции в основные активы за семь месяцев текущего года повысились на 5,7% (5,8% в январе-июне).
Рост инвестиций в недвижимость в январе-июле замедлился до 10,6% по сравнению с 10,9% в первом полугодии.
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