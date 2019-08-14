Киевское «Динамо уволило Хацкевича и весь тренерский штаб

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Хацкевичем.

«Вместе с ним уволен весь тренерский штаб первой команды. ФК „Динамо“ (Киев) благодарит Александра Хацкевича и его помощников за проведенную в течение более двух лет работу и желает успехов в дальнейшей деятельности», — сообщает в среду официальный сайт клуба.

О том, кто будет работать с командой дальше, будет сообщено позже.

Напомним, что вчера «Динамо» сыграло вничью с бельгийским «Брюгге» и по результатам двух матчей вылетело из Лиги чемпионов.