У Порошенко хотят получить четыре комитета Рады и ссылаются на закон

Партия «Европейская солидарность» настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предложила руководителей четырех комитетов.
Как отмечается в заявлении партии, на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции — Иванну Климпуш-Цинцадзе.
Регламентным комитетом может руководить представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью — Яна Зинкевич, заявила «Евросолидарность».
«Партия „Европейская солидарность“ считает, что партия большинства „Слуга народа“ должна неукоснительно соблюдать требования закона „О Регламенте Верховной Рады Украины“ и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента», — говорится в заявлениию
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