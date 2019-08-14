У Порошенко хотят получить четыре комитета Рады и ссылаются на закон

Партия «Европейская солидарность» настаивает на пропорциональном распределении комитетов Верховной Рады и предложила руководителей четырех комитетов.

Как отмечается в заявлении партии, на пост руководителя комитета по вопросам национальной безопасности и обороны предлагается Михаил Забродский, в комитет по вопросам европейской интеграции — Иванну Климпуш-Цинцадзе.

Регламентным комитетом может руководить представитель партии Олег Синютка, а комитетом по делам ветеранов и лиц с инвалидностью — Яна Зинкевич, заявила «Евросолидарность».

«Партия „Европейская солидарность“ считает, что партия большинства „Слуга народа“ должна неукоснительно соблюдать требования закона „О Регламенте Верховной Рады Украины“ и гарантировать пропорциональное распределение квот руководящих должностей в комитетах парламента», — говорится в заявлениию