В прокуратуре сообщили, в чем именно обвиняют Грымчака

Задержанные заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак и его пособник требовали взятку за обещание повлиять на судей Верховного суда, а также за влияние на должностных лиц Министерства культуры Украины и Киевской горгосадминистрации, сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
«По результатам предварительного расследования установлено, что указанные лица, за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ (Верховного суда — ИФ) относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица, а также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА, путем использования своих служебных полномочий, совершили преступные действия, направленные на завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, путем обмана и злоупотребления доверием, в общей сумме 1,1 млн долларов США», — написал спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Фейсбук.
Он напомнил, что 14 августа во время получения части денежных средств в сумме 480 тыс. долларов Грымчак и его доверенное лицо О. были задержаны. Они подозреваются в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).
Задержанные находятся в изоляторе временного содержания (ИВС), уточнил Лысенко. В настоящее время решается вопрос об уведомлении их в подозрении и избрании им меры пресечения.
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