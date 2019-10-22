Генпрокуратура изменила подозрение Грымчаку

Генеральная прокуратура Украины изменила подозрение экс-заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Юрию Грымчаку на злоупотребление влиянием и передаст дело в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

«Бывшему заместителю министра изменено подозрение на ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 (злоупотребление влиянием). В настоящее время решается вопрос о передаче уголовного производства в НАБУ по подследственности», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры во вторник.

Как сообщалось, вечером 14 августа Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Генпрокуратуры задержали Грымчака и его пособника за вымогательство взятки в размере $1,1 млн. Они были задержаны «на горячем» при получении части средств в размере 480 тыс. долл.

По информации НАБУ и СБУ, Грымчак подозревается в совершении преступления по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что Грымчак «и его помощники требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений».

16 августа Деснянский районный суд г.Чернигова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 6 млн грн Грымчаку.

6 сентября Черниговский апелляционный суд оставил в силе это решение по «делу Грымчака».

8 октября Печерский райсуд Киева продлил до 14 ноября меру пресечения Грымчаку.