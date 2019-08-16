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Прокуратура просит арестовать Грымчака с залогом в 12 миллионов

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Прокуратура просит арестовать Грымчака с залогом в 12 миллионов

Генпрокуратура направила в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании заместителю министра по делам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку и его сообщнику Игорю Овдиенко мер пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога — обоим в размере 12 млн грн.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу прокурор Денис Иванов.

«Мы вручили обоим подозреваемым и направили в Деснянский райсуд Чернигова ходатайство об избрании мер пресечения в виде ареста сроком 60 суток с возможностью внесения залога, сопоставимого с получением неправомерной выгоды в 510 тыс. долларов. Это получается больше 12 млн грн», — сказал он.

По словам Иванова, ориентировочно судебное заседание по избранию меры пресечения Грымчаку должно начаться в пятницу в 17 часов.

По словам прокурора, дело в отношении Грымчака и его сообщника расследуют сотрудники Службы безопасности.

«Это дело не находится в производстве Управления спецрасследований и детективов НАБУ. Есть межведомственная следственная группа, куда включены следователи из этих органов. Есть оперативное сопровождение, которое осуществляют оперативные подразделения СБУ и НАБУ, но заместителем генерального прокурора органом досудебного расследования определено СБУ», — сказал он.

При этом в понедельник, 19 августа, прокуратура будет ходатайствовать в суде о выделении дела в отношении Грымчака и его сообщника в отдельное производство.

Иванов рассказал, что прокуроры ходатайствовали в Деснянском райсуде Чернигова о получении разрешения на проведение следственных действий в отношении Грымчака в рамках расследования дела о нападении на Татьяну Черновол, которое было возбуждено еще в феврале 2014 года.

По словам Иванова, это было сделано, поскольку правоохранители в ходе расследования нападения на Черновол получили информацию о совершении возможного преступления Грымчаком.

Напомним, что 14 августа детективы НАБУ совместно с Генпрокуратурой и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника.

По данным НАБУ, «указанные лица якобы за осуществление ими влияния на принятие решений лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, вымогали от представителя юридического лица неправомерную выгоду в размере 1,1 млн долл.» В ведомстве уточнили, что Грымчака и его помощника задержали при получении части денег в размере 480 тыс. долларов с поличным.

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Также сообщалось, что вечером 14 августа в доме Грымчака прошел обыск. Супруга заместителя министра Юлия Грымчак сообщила, что второй задержанный — ее родной брат.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Грымчак и его помощник «вымогали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры для принятия заказных решений».

ГПУ, Юрий Грымчак
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