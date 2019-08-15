США продолжат поддерживать Украину на пути в НАТО

США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и Вашингтон будет поддерживать этот курс. Об этом в опубликованном в четверг интервью «Европейской правде» заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
«Что касается поддержки с нашей стороны, то у меня ответ простой. Есть политика Соединенных Штатов, которую поддерживаю и я, и Белый дом, и Министерство обороны: США считают, что Украина может претендовать на членство в НАТО, и мы с радостью будем приветствовать заявку Украины о членстве», — сказал руководитель посольства.
Он также заверил, что, «пока Украина готовится к этому шагу», США стремятся помочь ей менять, реформировать и усиливать Вооруженные силы.
«Нет ничего лучше, чем продолжать то, что вы делаете сейчас. Я говорю о военной реформе, о совместных учениях, о переходе на натовские стандарты вооружения», — подчеркнул Тейлор.
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