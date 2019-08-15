Тейлор заявил, что США интересно предложение Зеленского расширить «нормандский формат»

Американская сторона считает интересным предложением расширить «нормандский формат» за счёт США или Великобритании и рассматривает такую возможность, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.
«Президент Зеленский уже поднял этот вопрос — поэтому да, эта возможность рассматривается. Зеленский объяснил: поскольку „нормандский формат“ не имеет успеха, не привел к каким-то результатам, то он предлагает пригласить американцев или, например, британцев присоединиться к „норманди“. Мы считаем, что это интересное предложение», — сказал он в интервью изданию «Европейская правда», опубликованном в четверг.
При этом Тейлор отметил, что необходима позиция всех участников переговоров в «нормандском формате».
«Могу сказать, что нам это (расширение переговорного формата — Ред.) интересно. На переговорах по этому поводу США представляет Курт Волкер, и он также говорит, что заинтересован в таких изменениях и уже ведет разговоры по этому поводу», — рассказал дипломат.
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