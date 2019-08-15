SkyUp зимой запускает новый рейс в Италию

Украинский лоукостер авиакомния SkyUp Airlines с 12 декабря запускает новый рейс из Киева в итальянский Турин на период зимней навигации (2019/2020), отмечается в сообщении на сайте SkyUp.

Рейсы будут выполняться дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов стартует от 1,41 тыс. грн.

Ранее стало известно, что SkyUp с октября свяжет прямым рейсом Харьков и Львов, а также запустит рейсы из Киева в Харьков и Запорожье.

SkyUp Airlines в первом полугодии 2019 года перевезла 668,5 тыс. пассажиров.

В настоящее время флот авиакомпании насчитывает восемь самолетов: шесть Boeing 737-800 и два Boeing 737-700.

ООО «Авиакомпания «Скайап» создано в июне 2017 года. 21 мая 2018 года авиакомпания осуществила свой первый рейс Киев-Шарм-эль-Шейх.