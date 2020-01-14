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SkyUp запускает новые рейсы в Италию из разных городов Украины

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SkyUp запускает новые рейсы в Италию из разных городов Украины

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила о запуске ряда рейсов в Италию из Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Как сообщила авиакомпания на своей странице в Facebook во вторник, в частности, рейс Киев-Рим-Киев будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость одного билета без багажа из Киева в Рим стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону — от 2,2 тыс. грн.

Кроме того, с 29 марта по 24 октября будет осуществляться рейс по маршруту Киев-Милан (Бергамо). Он будет выполняться три раза в неделю — по понедельникам, средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Милан стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону — от 1,6 тыс. грн.

Рейс Киев-Болонья-Киев также будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года. В частности, по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Киева в Болонью стартует от 1,5 тыс. грн, в обратную сторону — от 1,8 тыс. грн.

Рейс Киев — Ламеция-Терме — Киев будет выполняться с 30 мая по 30 сентября 2020 года два раза в неделю — по средам и субботам. Стоимость билета из Киева в Ламерцию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону— от 2,3 тыс. грн.

Рейс Львов-Рим-Львов будет выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. Стоимость билета из Львова в Рим стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону — от 1,9 тыс. грн.

Рейс Львов-Неаполь-Львов будет также выполняться с 29 марта по 24 октября 2020 года, но два раза в неделю — по вторникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Неаполь стартует от 1,1 тыс. грн, в обратную сторону — от 1,4 тыс. грн.

В этот же период планируется запустить рейс Львов-Милан (Бергамо) — Львов. Он будет выполнятся по понедельникам и пятницам. Стоимость билета из Львова в Милан стартует от 1,4 тыс. грн, в обратную сторону — от 1,5 тыс. грн.

Рейс Одесса — Ламеция-Терме — Одесса будет выполняться с 3 июня по 30 сентября 2020 года только по средам. Стоимость билета из Одессы в Ламецию-Терме стартует от 2,1 тыс. грн, в обратную сторону — от 2,2 тыс. грн.

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Рейс Харьков — Ламеция-Терме — Харьков будет выполняться с 1 июня по 28 сентября 2020 года по понедельникам. Стоимость билета из Харькова в Ламецию-Терме стартует от 2,4 тыс. грн, в обратную сторону — от 2,6 тыс. грн.

Как сообщалось, итальянская авиакомпания Ernest Airlines с 11 января 2020 года временно прекратила рейсы из-за приостановки действия лицензии. В Украине она осуществляла рейсы из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

ООО «Авиакомпания «Скайап» зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО «ACS-Украина» Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Италия, SkyUp
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