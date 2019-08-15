Кличко будет просить Конституционный суд защитить его от Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко намерен обратиться в Конституционный суд Украины для толкования положения закона «О городе-герое столице Украины Киеве», сообщила народный депутат Наталья Новак (фракция «Блок Петра Порошенко»).

«Сейчас киевский городской голова подготовил обращение в Конституционный суд, чтобы он в очередной раз дал свою трактовку закона, является ли киевский городской голова тем человеком, который возглавляет КГГА», — сообщила Новак на заседании подкомитета по вопросам взаимодействия с гражданским обществом парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции в четверг, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы Киевской городской государственной администрации Кличко.

Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице «двоевластия» является антиконституционным.

14 августа пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук сообщил, что действующий состав Кабмина не будет рассматривать согласование увольнения Кличко с должности главы КГГА.

В тот же день в Офисе президента Украины отметили, что вопрос отставки Кличко с должности главы КГГА рассмотрит новый Кабинет министров Украины после его формирования.