Три игрока номинированы на звание лучшего футболиста года по версии УЕФА

Обладатель приза станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду, аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси и голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк претендуют на звание лучшего футболиста года по версии Союза европейских футбольных ассоциаций. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Победитель станет известен во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20 в Монако, которая пройдет 29 августа.