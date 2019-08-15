У «Динамо» новый главный тренер

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора команды. Об этом сообщает на сайте клуба.

В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера обещают сообщить дополнительно.

Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Там отмечают, что под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.

Напомним, что 13 августа киевское «Динамо» по итогам двух матчей с бельгийским «Брюгге» завершило свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов.

После поражения, 14 августа, в команде сообщили об увольнении главного тренера Александра Хацкевича и его тренерского штаба.