У «Динамо» новый главный тренер

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) назначил главным тренером Алексея Михайличенко, который до этого занимал должность спортивного директора команды. Об этом сообщает на сайте клуба.
В тренерский штаб Михайличенко войдет его бывший партнер по «Динамо» Вадим Евтушенко. О других ассистентах главного тренера обещают сообщить дополнительно.
Михайличенко уже возглавлял «Динамо» в 2002-2004 гг. Там отмечают, что под его руководством «бело-синие» дважды стали чемпионами Украины, а также по одному разу выиграли Кубок и Суперкубок страны.
Напомним, что 13 августа киевское «Динамо» по итогам двух матчей с бельгийским «Брюгге» завершило свою борьбу в квалификации Лиги чемпионов.
После поражения, 14 августа, в команде сообщили об увольнении главного тренера Александра Хацкевича и его тренерского штаба.
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