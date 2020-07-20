Руководство ФК «Динамо» (Киев) уволило тренерский штаб во главе с Михайличенко по окончанию сезона

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) выражает искреннюю благодарность главному тренеру Алексею Михайличенко и его ассистентам Вадиму Евтушенко, Сергею Федорову и Михаилу Михайлову, подготовку к следующему сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом.
«Получив команду по ходу сезона, этот тренерский штаб приложил максимум усилий для выполнения задач, поставленных на сезон. Как следствие, „Динамо“ выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате, дающее право соревноваться за участие в групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. В то же время руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра „Динамо“ должна выйти на качественно иной уровень», — отмечается в сообщении на официальном сайте клуба в понедельник.
О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.
В завершившемся на выходных чемпионате Украины «Динамо» занято второе место и было на грани непопадания в квалификацию Лиги чемпионов. Столичный клуб отстал от ставшего четвертый раз чемпионом донецкого «Шахтера» на 23 очка.
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