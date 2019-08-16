Россия продолжает избавляться от американских госбумаг

Россия в июне 2019 года продолжила сокращать вложения в госбумаги США, доведя их до $10,848 млрд, свидетельствуют данные американского Минфина. В мае объем российских вложений в американские госбумаги составлял $12,024 млрд.

При этом объем вложений по долгосрочным облигациям вырос до $5,296 млрд (в мае было $5,250 млрд), а доля в краткосрочных бумагах снизилась до $5,552 млрд (соответственно с $6,774 млрд).

Россия начала активно избавляться от американский облигаций с весны 2018 года. Если в начале прошлого года ее вложения в долговые бумаги США составляли более $90 млрд, то летом — уже около $15 млрд.

С тех пор Россия в основном продолжала снижать объем вложений в американский госдолг, лишь изредка не меняя либо незначительно увеличивая портфель, как, например, в феврале этого года.

В июне глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина объясняла сокращение объемов вложений в облигации казначейства США диверсификацией и вопросом надежности хранения резервов.

Максимальный объем вложений России в госдолг США наблюдался в октябре 2010 года — $176,3 млрд. В декабре 2014-го они упали ниже $100 млрд.

В тридцатку крупнейших держателей американских облигаций Россия с тех пор не входит. Тройка лидеров на июнь 2019 года выглядит следующим образом: Япония, Китай, Великобритания.