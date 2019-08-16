С организаторов акций оппозиции в Москве потребовали 200 тысяч долларов

В московские суды поступило три иска к организаторам несогласованных акций оппозиции в городе на общую сумму более 13 млн. руб. (примерно $200 тыс.), говорится в поступившем в РБК сообщении Мосгорсуда.

Ответчиками по всем искам указаны незарегистрированные оппозиционные кандидаты в Мосгордуму — Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, а также основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, координатор его московского штаба Олег Степанов и глава отдела расследований ФБК Георгий Албуров.

Первый иск подал в суд «Мосгортранс», который оценил в 1,218 млн руб. ущерб из-за того, что 27 июля произошел «простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города».

Второй иск подало ГБУ «Автомобильные дороги», в заявлении которого говорится об убытке на более чем 11 млн руб. в связи с обеспечением общественного порядка.

Третий иск поступил в суд от ООО «Анкор». По словам истца, ему пришлось приостановить работу своего заведения общественного питания днем 27 июля с целью «сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям. Упущенную выгоду компания оценили в 551 тыс. руб.

Напомним, 10 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве прошла очередная акция в поддержку оппозиционных кандидатов, которым отказали в регистрации для участия в выборах в Мосгордуму. По данным полиции, в ней приняли участие около 20 тыс. человек, волонтерский проект «Белый счетчик» заявил о 49,9 тыс. участников.

За различные правонарушения после акции, по данным полиции, были задержаны 136 человек (в «ОВД-инфо» называли цифру 244).

Акции протеста против недопуска кандидатов к выборам в столичную думу начались в Москве с середины июля. Мероприятия 14 и 27 июля, а также шествие 3 августа не были согласованы властями и сопровождались массовыми задержаниями.