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Российская оппозиция заявила о намерении провести акцию против узурпации власти

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Российская оппозиция заявила о намерении провести акцию против узурпации власти

Оргкомитет Марша Немцова, состоящий из оппозиционных объединений, провел совещание и принял решение подать заявку к московским властям на проведение политического марша 29 февраля. Акция направлена против узурпации власти в России и политической реформы. Об этом в Facebook сообщил глава совета депутатов Красносельского района Илья Яшин.

Участие в акции уже подтвердили лидеры нескольких оппозиционных объединений.

В соответствии с местным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», уведомление о проведении акции организаторы должны подавать в органы местной власти не ранее чем за 15 дней и не позднее чем за 10 дней до мероприятия. Уведомление, которое подается вне этих пределов не будет рассмотрено.

Ранее сообщалось, что московская мэрия согласовала митинг против конституционной реформы на проспекте Академика Сахарова 1 февраля. В нем могут принять участие до 10 тыс. человек. Инициатор митинга не назывался.

Конституционная реформа и голосование по ней были анонсированы президентом РФ Владимиром Путиным во время президентского послания Федеральному собранию 15 января. Он предложил дать Госдуме право утверждать премьера, его замов и министров, запретить госслужащим иметь иностранное гражданство и вид на жительство за пределами России, усилить требования к кандидатам в президенты и другие.

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Поправки в Конституцию должны рассмотреть до конца весенней сессии Совета Федерации после того, как их обсудят и примут в двух чтениях в Госдуме. Всенародное голосование по изменению главного документа страны должно быть проведено до 1 мая 2020 года, сообщали СМИ со ссылкой на источники.

Россия, оппозиция
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