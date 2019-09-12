В России проходят массовые обыски у оппозиционеров и их сторонников

Сотрудники Следственного комитета РФ проводят обыски у сторонников блогера Алексея Навального и в штабах его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в ряде городов России. Об этом сообщил журналистам в четверг глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, юристы которой оказывают правовую помощь обыскиваемым.
«Обыски идут у сотрудников ФБК и в штабов Навального, а также у активистов организации „Голос“. В общей сложности идет более 100 одновременных обысков по стране...», — сказал Чиков.
По его словам, обыски проводятся на основании постановлений Басманного суда Москвы от 4 сентября.
Отметим, что в минувший вторник обыски прошли у сторонников Навального в Уфе, Самаре и Перми, а в прошлые выходные — в петербургском и московском отделениях ФБК. Адвокат Владимир Воронин, который оказывал юридическую помощь сотрудникам московского отделения фонда, отметил, что следственные действия были связаны с уголовным делом о массовых беспорядках, которое было возбуждено после событий в Москве 27 июля.
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