Глава Госкино написал заявление об увольнении

Глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко написал заявление об увольнении с должности по собственному желанию.
«Моя миссия на посту главы Государственного агентства Украины по вопросам кино завершена. (...) Сегодня я написал премьер-министру Украины заявление об увольнении по собственному желанию. Это позволит уже, очевидно, новому правительству в ближайшее время провести соответствующий открытый конкурс и назначить нового руководителя отрасли», — сказал Ильенко в видеообращении, размещенном в соцсетях.
Он отметил, что не желает превращать борьбу за кресло «в триллер с элементами сложного постановочного экшена».
«Это были фантастические, драматические, сложные и интересные пять лет борьбы и побед», — сказал Ильенко и поблагодарил коллектив Госкино, друзей и родных за работу и поддержку.
Кроме того, он пожелал своему преемнику мудрости, сохранения достижений Госкино и продолжения процесса.
«Я в ближайшее время планирую отдохнуть, у меня уже давно не было полноценного, нормального человеческого отпуска. И надолго не прощаемся, потому что всю свою дальнейшую деловую, творческую и общественно-политическую деятельность я связываю, как всегда, исключительно с украинским национальным кинематографом!» — подытожил Ильенко.
Филипп Ильенко был назначен главой Госкино Украины в августе 2014 года, до этого занимал должность главы общественного совета при Госкино.
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