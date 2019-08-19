Украина уже запасла 17 миллиардов кубометров газа

Украина с 4 апреля по 17 августа 2019 года увеличила запасы припродного газа в подземных хранилищах в два раза (на 8,4 миллиардов кубометров) — до 17,2 миллиардов кубометров.
Об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».
По расчетам агентства «Интерфакс-Украина», этот объем превышает показатель запасов 17 августа 2018 года на 24,5%, 17 августа 2017 года — на 22,2%.
Хранилища страны 1-17 августа пополнились на 1 млрд 318,26 млн кубометров, что составляет среднесуточное закачки 77,5 млн кубометров, в июле оно составило 74,4 млн кубометров в сутки.
ПХГ Украины 17 августа этого года пополнились на 74,36 млн кубометров при импорте 66,91 млн кубометров и внутренней добычи 54,8 млн кубометров.
Напомним, что по состоянию на 3 августа в украинских подземных хранилищах было 16 миллиардов кубометров газа.
Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 гг. необходимо накопить в ПХГ около 20 миллиардов кубометров газа.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016