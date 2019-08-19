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Филарет заявил, что больше не общается с Порошенко

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Филарет заявил, что больше не общается с Порошенко

Патриарх непризнанной УПЦ КП Филарет рассказал, что после получения новой церковью томоса его общение с пятым президентом Украины Петром Порошенко прекратилось.

«После получения томоса у нас прекратилось общение с Петром Порошенко. Но он достиг своей цели: томос получили, а какой томос — это его не интересует», — сказал Филарет в интервью, опубликованном на сайте телеканала «112. Украина» в понедельник.

Также он отметил, что у него была встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой последний отметил, что не будет вмешиваться в церковные дела. «Была встреча, на которой президент сказал, что будет поддерживать все церкви, не будет вмешиваться в церковные дела», — заявил он.

Филарет также сообщил, что представители его церковной структуры не проводили крестный ход в Киеве по случаю Крещения Руси, чтобы «не показывать свою слабость» и не провоцировать конфликт между представителями религиозных организаций.

«Нас было мало, и поэтому мы не хотели показывать свою слабость», — заявил Филарет.

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Напомним, что ранее Филарет обвинил в обмане Порошенко и главу ПЦУ Епифания.

Филарет заявил, что Порошенко обманул его и не сказал, на каких условиях церковь получит томос. Филарет также отмтетил, что Епифаний нарушил договоренности, достигнутые в рамках объединительного собора в декабре прошлого года, и заявил о восстановлении УПЦ КП.

Филарет, ПЦУ
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