Кабмин сменил главу Госэкоинспекции

Кабинет министров Украины уволил первого замглавы, и.о. главы Государственной экологической инспекции (Госэкоинспекция) Игоря Яковлева.
Как отмечается в распоряжении правительства № 631-р от 14 августа 2019 года, Яковлев отстранен от должности на время проведения служебного расследования.
Согласно распоряжению № 632-р главой Госэкоинспекции стал главный государственный инспектор по охране окружающей природной среды Столичного округа Юрий Сергиенко.
Как сообщалось, комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы в июне 2018 года открыла дисциплинарное производство в отношении и.о. главы, первого замглавы Госэкоинспекции Игоря Яковлева. Причиной производства, по предварительным данным, стали нарушения Яковлевым закона «О государственной службе», игнорирование им обращений госслужащих и связанные с ним судебные разбирательства.
Ранее, 18 января 2017 года, Кабмин отстранил Андрея Заику с должности и.о. главы Госэкоинспекции, возложив полномочия руководителя ведомства на первого замглавы Яковлева.
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