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Путин про ситуацию в Украине: «Осторожный оптимизм»

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Путин про ситуацию в Украине: «Осторожный оптимизм»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что испытывает осторожный оптимизм по ситуации в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном российский лидер отметил, что на переговорах во Франции будет обсуждаться, в том числе, ситуация на Донбассе. «Я проинформирую господина президента Франции о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины», — отметил президент РФ.

«Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать и которые внушают такой — осторожный — оптимизм», — сказал Путин.

Также президент России выразил уверенность в том, что альтернативы «нормандскому формату» для урегулирования в Украине нет.

«По моему мнению, альтернативы „нормандскому формату“ не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать», — заявил он.

В то же время российский лидер отметил, что «любая встреча, в том числе и встреча в нормандском формате, должна приводить к конкретным результатам. Нужно добиваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели».

Путин, в частности, напомнил о необходимости реализовать принятое в 2016 году компромиссное решение, которое касается имплементации закона об особом статусе Донбасса. «Надо это сделать в конце концов, надо как-то это оформить», — сказал президент России. То же самое, по его словам, касается и других вопросов, например, вопросов амнистии.

«Есть ряд вопросов, о которых мы должны договориться. Мы, мне кажется, сегодня пообсуждаем эту тему, должны это сделать обязательно», — резюмировал Путин.

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Напомним, что президент РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Марсель, откуда он отправился на встречу со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном в форт де Брегансон, летнюю резиденцию французских лидеров.

Владимир Путин, нормандский формат, Эммануэль Макрон
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