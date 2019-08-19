Зеленский в Бабьем Яру осудил ксенофобию и расизм

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что невозможно понять расстрелы евреев, украинцев, ромов и других жертв Бабьего Яра, забыть и простить это преступление, и нельзя допустить его повторения.
«Невозможно понять нечеловеческое стремление уничтожать людей по этническому, национальному или политическому признаку, независимо от пола и возраста. Перед глазами страшная бесконечная очередь людей, которые не понимали, что их ведут на смерть», — сказал он, выступая в понедельник на церемонии почтения памяти жертв Бабьего Яра с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает Интерфакс-Украина.
Зеленский отметил, что большинство убитых в Бабьем Яру были еврейской национальности, но «расстреляв всех евреев, которых смогли найти, нацисты начали расправляться с другими пленными: ромами, украинцами, которые боролись за свое государство».
«Тоталитарный советский режим наложил табу на такие темы как Холокост, Бабий Яр, Голодомор, и замалчивали реальные масштабы этих преступлений», — указал он.
Зеленский отметил, что, по разным данным, в период нацистской оккупации в Бабьем Яру было расстреляно от 70 до 200 тыс. людей.
«Невозможно забыть и простить, и украинский народ будет всегда помнить об этих преступлениях против человечества. Мы никогда не забудем, к чему приводит ксенофобия и расизм. Идеология нетерпимости и насилия отбирает самое дорогое и ценное — человеческую жизнь», — сказал президент Украины.
Зеленский призвал международное сообщество объединить усилия для недопущения проявлений антисемитизма и нетерпимости на расовой или национальной почве.
«Нельзя допустить снова! Вечная память жертвам Бабьего Яра, вечная память жертвам Второй мировой войны», — подчеркнул президент Украины.
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