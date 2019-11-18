Путин и Макрон обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре обсудили ситуацию в Украине в преддверии запланированного на 9 декабря в Париже саммита «нормандской четверки». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Основное внимание уделено ситуации на Украине с учетом подготовки к запланированному на 9 декабря в Париже саммиту в «нормандском формате», — говорится в сообщении Кремля.

Президенты РФ и Франции считают, что проведение такого саммита должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений. «С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации минских соглашений», — передает пресс-служба Кремля.

Сообщается, что Путин в телефонном разговоре проинформировал Макрона о передаче Украине трех военных кораблей, захваченных в Керченском проливе.

«Владимир Путин информировал президента Франции о состоявшейся сегодня в акватории Черного моря передаче украинским представителям трех военных кораблей, которые были задействованы в провокации в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года», — указано в сообщении Кремля.