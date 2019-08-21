Ученые выяснили, что на Марсе когда-то был теплый климат

Климат на Марсе 3-4 миллиарда лет назад был довольно теплым. Поэтому на красной планете шли дожди и текли реки, прежде чем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.

Существование древних сетей долин, а также подземных озер указывает на то, что на поверхности Марса в прошлом было много жидкой воды, — пишет УНИАН со ссылкой на Newsweek.

Однако, ученые до этого времени не могли согласиться относительно точного характера климата на планете: был он теплым и влажным или холодным и ледяным. Но теперь открытие, представленные на конференции Goldschmidt Geochemistry в Барселоне, проливают новый свет на древний климат Марса.

В частности, речь идет о том, что на соседней планете достаточно длительный период времени наблюдались штормы и потоки воды, прежде чем жидкость на поверхности замерзла.

«Мы знаем, что были периоды, когда поверхность Марса замерзала. Мы знаем, что были времена, когда вода свободно текла. Но мы не знали, когда именно были эти периоды и насколько длительными они были», — сказала автор исследования Бриони Хорган.

Для лучшего понимания древнего климата Марса Хорган вместе с коллегами сравнили данные о закономерности залежей марсианских минералов с информацией о регионах на Земле, которые считаются похожими на марсианские. Эти данные были собраны космическими аппаратами и марсоходами NASA.

«Мы никогда не отправляли автоматизированные миссии в регионы Марса, в которых можно было бы найти древние скалы. Поэтому нам пришлось использовать связанную с Землей науку, чтобы понять геологическую химию того, что могло произойти на соседней планете», — пояснила Хорган.

Она объяснила, что ученые исследовали, как климат может повлиять на закономерности в залежах минералов. И эти знания применили к Марсу.

«На Земле мы находим залежи кварца в ледниках, что характерно для талой воды. На Марсе же мы тоже можем найти такие залежи кварца в молодых регионах. Но мы также видим и старшие районы, где почвы похожи на теплые земные регионы. Это толкает нас к выводам, что на Марсе 3-4 миллиарда лет назад наблюдался медленный переход от тепла к холоду с периодами замерзания и оттаивания», — сказала Хорган.