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Американские ученые создали из воды аналог сливочного масла

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Американские ученые создали из воды аналог сливочного масла

Ученые из Корнеллского университета в штате Нью-Йорк создали низкокалорийный аналог сливочного масла, главным образом состоящий из воды. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Химикам удалось преобразовать большое количество воды с добавлением растительного масла и молочного жира в эмульсию, близкую по консистенции к сливочному маслу. Этот продукт не содержит искусственных стабилизаторов и является на 75% менее калорийным, чем сливочное масло. Столовая ложка имитации содержит 2,8 г жира и 25,2 ккал, тогда как аналогичное количество масла содержит 11 г жира и около 100 ккал.

«Мы создали нечто, сопоставимое по консистенции и вкусовым качествам со сливочным маслом», — утверждает Алиреза Аббаспуррад, ведущий автор исследования.

По его словам, химики способны менять вкус и другие характеристики продукта. «Мы можем добавлять молочные или растительные белки. Поскольку вода накапливает частицы, есть возможность изменять питательные свойства эмульсии: насыщать ее витаминами или добавлять ароматизаторы. Это совершенно новая формула», — считает Аббаспуррад.

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Как отметила один из авторов исследования Мишель Ли, технология, которую ученые использовали для получения имитации, может сыграть важную роль в создании новых видов полезных для здоровья продуктов, спрос на которые в последние годы значительно возрос.

масло, исследование
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