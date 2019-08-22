У Кличко заблокировали Instagram

Страница мэра Киева Виталия Кличко в социальной сети Instagram была заблокирована. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

По его словам, блокировка связана с атакой «так называемых интернет-троллей».

«Считаю это неуклюжей попыткой закрыть один из популярных каналов, через который я ежедневно общаюсь с киевлянами, с украинцами, показываю, что сделано в Киеве и что мы планируем сделать. И, видно, не всем это нравится! Политика — вещь грязная. И когда у мало способных „политиков“ нет аргументов и успешно воплощенных дел, они прибегают к подгаживанию. Что же, будем наводить чистоту», — добавил Кличко.

Работа его страницы в Instagram скоро будет восстановлена, пообещал градоначальник.

Кличко занимает пост городского головы Киева с 2014 года, одновременно он также занимает пост главы Киевской городской администрации.

Офис президента Владимира Зеленского в июле обращался в правительство с просьбой отправить Кличко в отставку с должности главы Киевской городской администрации, однако Кабмин это предложение не поддержал.