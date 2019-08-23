На Софийской площади торжественно подняли Государственный Флаг

На Софийской площади в Киеве состоялось торжественное поднятие Государственного Флага Украины.

Церемония проходила с участием Президента Владимира Зеленского, сообщает Укринформ.

Поднятие флага происходило в сопровождении гимна, исполненного военным оркестром, и залпов. Участие в торжествах также приняли члены правительства и другие почетные гости. Кроме того, на мероприятии присутствовали ветераны-защитники Украины, военнослужащие различных родов войск.

После поднятия флага глава государства торжественно присвоил почетные наименования ряду подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы.

Кроме того, на Софийской площади уже смонтировали сцену для запланированного на вечер праздничного концерта. По периметру площадь огорожена металлическим ограничительным забором.

Дежурят правоохранители и спасатели.

Напомним, что 23 августа в Украине отмечается День Государственного флага.