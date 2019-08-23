СМИ узнали, откуда взялась идея Трампа о покупке Гренландии

Идея президента США Дональда Трампа о покупке у Дании принадлежащей королевству Гренландии не была спонтанной, она обсуждалась на Уолл-стрит до того, как глава государства подтвердил, что думал о сделке, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Более того, по данным издания, еще в августе 2018 года Дании предложили подумать над сделкой. И сделал это сенатор-республиканец Том Коттон.
Пресс-секретарь сенатора из Арканзаса Каролина Таблер рассказала WSJ, что Коттон обсуждал возможность покупки Гренландии с послом Дании в США Ларсом Гертом Лозе. Того предложение законодателя застало врасплох, однако затем разговор продолжился. В том же 2018 году Коттон, по словам Таблер, поднял идею покупки Гренландии в разговоре с Трампом, однако с тех президент и сенатор сделку не обсуждали.
Сам Коттон пояснил WSJ, что считает покупку Гренландии необходимой мерой противодействия планам Китая и России.
«Последние несколько лет Китай пытается создать свой военный плацдарм в Гренландии, предлагая профинансировать строительство аэропорта. Купив остров, можно уберечь его от рук как китайцев, так и русских. К тому же он богат природными ресурсами и обладает неисчислимым экономическим потенциалом», — сказал сенатор.
Напомним, 16 августа WSJ сообщила, что Трамп вынашивает идею выкупить у Дании Гренландию и уже обсуждал такую возможность со своими советниками и адвокатами. Позднее сам Трамп назвал такую сделку «стратегически интересной», однако власти Дании и Гренландии, являющейся автономией в составе королевства, отреагировали на идею негативно.
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