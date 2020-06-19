Вакарчук придумал как потерять мандат – он вышел из фракции «Голос»

Народный депутат Святослав Вакарчук вышел из фракции «Голос», сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания 19 июня.
«Сообщаю о выходе народного депутата Вакарчука Святослава Ивановича из депутатской фракции политической партии «Голос», — отметил Разумков.
Вчера Рада отказалась проголосовать за лишение политика мандата. Теперь он будет лишен его согласно закону.
Сам Вакарчук хаверил, что останется членом партии «Голос», и сделает все от него зависящее, чтобы партия развивалась и была успешной.
«Поскольку собственные решения я не меняю, то единственный выбор, который ВР мне оставила по закону, это: сначала выйти из фракции, а затем быть исключенным съездом партии из избирательного списка, что согласно Конституции, автоматически приведет к потере мной депутатского мандата. Вместо меня в парламент зайдет следующий по списку кандидат в депутаты. В данном случае, это Алина Свидерская, юрист, высококлассная специалистка по энергетике, выпускница Кембриджа», — сказал политик.
Наомним, что на заседании 18 июня Верховная Рада не смогла прекратить полномочия народного депутата фракции «Голос» Святослава Вакарчука согласно поданному им заявлению. Постановление не набрало соответствующего количества голосов — 175 из 226 необходимых.
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