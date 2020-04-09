В Украине дорожают молочные продукты

Ассоциация производителей молока сообщила о подорожании молочной продукции на полках магазинов.
Согласно проведенного ею мониторинга цен на молочную продукцию в крупнейших торговых сетях, средняя цена на молоко питьевое 2,5% жирности в марте составила 28,45 грн./кг, что на 4,7% выше, чем в марте прошлого года. За первый квартал нового года цена выросла на 1% по сравнению с ценами на конец прошлого года.
Цена на масло сливочное в марте составила 225,39 грн./кг. Она оказалась на 8,7% выше, чем в прошлом году. В новом году цены продолжают рост и в настоящее время они на 1,5% выше, чем в декабре 2019 года.
Дорожают и отечественные твердые сыры. Так, сыр «Российский» в конце марта стоил 223,62 грн./кг, что на 8,6% выше прошлогодних цен, и на 3% выше, чем на конец года. Творог стоит 137,8 грн/кг, что почти на 7% дороже прошлогоднего период и на 1,4% выше цен начала года.
Сметана (15%) прибавила в цене 7% и на конец марта стоила 72,02 грн./кг, хотя рост в течение первого квартала был минимальным — 0,4%.
Меньше всего выросла цена на питьевые йогурты — 0,9% в течение года. Цена даже уменьшилась на 1,5% в течение первого квартала 2020 года. Средняя цена на питьевые йогурты на конец марта составила 61,64 грн/кг.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016