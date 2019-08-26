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США попытаются заблокировать продажу Мотор-Сичи Китаю, - WSJ

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США попытаются заблокировать продажу Мотор-Сичи Китаю, - WSJ

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон попытается убедить украинское правительство не продавать китайскому холдингу Beijing Skyrizon Aviation Мотор-Сич. Об этом сообщает Лига Бизнес  со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации издания, Болтон планирует на этой неделе посетить Киев и встретиться с руководством предприятия.

В Белом Боде считают, что эта сделка даст Пекину важные оборонные технологии, позволит Китаю расширить свой военный потенциал.

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«Это все является частью стратегии национальной безопасности и национально-оборонительной стратегии. Это стратегическая конкуренция с Китаем», — приводит газета слова высокопоставленного чиновника администрации президента.

Напомним, 7 июня АМКУ получил совместное заявление Укроборонпрома и китайских компаний Skyrizon и Xinwei на концентрацию более 25% и 50% акций Мотор Сичи.

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В случае разрешения АМКУ на покупку китайскими инвесторами более 50% Мотор Сичи, они обещают внести в госбюджет $100 млн на развитие авиастроительной отрасли Украины.

Мотор Сич — одно из главных авиационных предприятий постсоветского пространства. Предприятие производит авиадвигатели и газотурбинные установки, поставляя свою продукцию в более чем 100 стран.

США, Китай, Мотор Сич
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