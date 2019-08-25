На Донбассе погиб один военный, еще трое ранены

В воскресенье, 25 августа, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате вражеских обстрелов были ранены четверо военнослужащих, один из них умер. Об этом сообщается на странице ООС в Facebook.

Как сообщается, с начала текущих суток в результате обстрелов вооруженных формирований Российской Федерации были ранены 4 военнослужащие из состава Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что во время эвакуации в медучреждение один из пострадавших скончался от полученных травм.

«К сожалению, во время эвакуации до медицинского учреждения один из наших собратьев от полученных ранений скончался. Другие военнослужащие уже находятся под наблюдением медицинских специалистов», — заявили в ведомстве.